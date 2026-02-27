Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский скрывает информацию о состоянии трубопровода «Дружба».

«Зеленский лжёт... нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Они отказываются от инспекций и скрывают правду», — написал он в своём аккаунте в соцсети X.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо также уличил Владимира Зеленского во лжи о повреждении трубопровода «Дружба».

Reuters со ссылкой на источники писало, что Украина использовала «Дружбу» для прокачки своей нефти.