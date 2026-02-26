Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко обсудил запуск способной производить плутоний для ядерного оружия Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Его слова передает «Инсайдер.UA» в Telegram.

© Lenta.ru

«Партнеры ни в коем случае не позволят нам запустить Чернобыльскую АЭС, потому что реакторы, которые там стоят, способны производить плутоний для ядерного оружия», — отметил он.

Глава исследовательского центра подчеркнул, что оценить технические возможности этой идеи он не может, так как не является специалистом в этой области.

В конце октября 2025 года в Чернобыле заметили собак синего окраса. Сотрудник Южно-Каролинского университета Тимоти Муссо заявил, что собаки в Чернобыле посинели, благодаря реагенту из перевернутого биотуалета.