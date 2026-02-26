Раскрыт ответ Ирана на требования США

Иран не пойдет на полное прекращение обогащения урана и вывоз его запасов за пределы страны. Об этом сообщает телеканал Al Alam со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
Кроме того, по данным источников США предложил временно заморозить обогащение урана на ограниченный период.
«В нашем предложении утверждается, что мы имеем суверенное право на обогащение, и предлагается временно заморозить обогащение на ограниченный период», — передает телеканал слова собеседника.
Ранее стало известно, что США в ходе переговоров с Ираном по вопросу ядерного досье требуют ликвидировать три главных ядерных объекта страны. Также отмечается, что Вашингтон настаивает на передаче ему всего обогащенного урана.