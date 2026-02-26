Сийярто: в МИД Украины признали остановку «Дружбы» по политическим мотивам

Временного поверенного в делах Венгрии в Киеве вызвали в МИД Украины из-за «Дружбы», там признали, что нефтепровод «Дружба» остановлен по политическим причинам. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Сегодня временный поверенный в делах нашего посольства в Киеве был вызван в министерство иностранных дел Украины, где признали, что трубопровод закрыт по политическим причинам, что они не возобновляют транспортировку нефти в Венгрию по политическим причинам», — сказал министр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, в МИД Украины признали, что «нет никаких физических или технических причин, чтобы не возобновлять поставки» российской нефти, «есть только политические причины».

Нефтепровод, по которому нефть поступает из России в Восточную Европу, в частности в Венгрию и Словакию, не функционирует из-за того, что власти Украины остановили работу его части на своей территории.

Венгрия и Словакия в ответ объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину из-за отказа Киева поставлять российские энергоносители по «Дружбе», а также, будучи членами Евросоюза, заблокировали предоставление ЕС кредита для Украины.

24 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила Украину ускорить ремонт «Дружбы».