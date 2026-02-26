Глава польского МИД Радослав Сикорский напрямую возложил ответственность за подрыв газопроводов «Северный поток» на Украину. Громкое заявление прозвучало в ходе заседания Сейма, трансляция которого велась на официальном сайте парламента.

© Global look

Сикорский отвечал на вопрос своего предшественника на посту министра Збигнева Рау. Бывший глава ведомства поинтересовался, предприняла ли Германия какие-либо действия после повреждения ниток «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». В частности, спросил Рау, демонтировала ли ФРГ взорванные трубопроводы.

Ответ действующего министра был лаконичным и резонансным. Сикорский дал понять, что Германии уже ничего не нужно демонтировать, поскольку работу по уничтожению газопроводов якобы выполнила другая сторона.

«Их демонтировали украинцы», — заявил Сикорский.

Взрывы на экспортных газопроводах, приведшие к беспрецедентной утечке топлива, прогремели в сентябре 2022 года. Сразу после инцидента Генпрокуратура России инициировала расследование по статье о международном терроризме.

Орбан назвал виновных в подрыве "Северного потока"

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Запад отказывается делиться какой-либо информацией о ходе расследования диверсии. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва направляла официальные запросы, однако так и не получила содержательного ответа от стран, в чьей юрисдикции могли бы находиться ключевые данные по этому делу.