Появились подробности по возможным переговорам США и Украины

У отеля в Женеве, где могут пройти переговоры США-Украина, установили полицейское оцепление, сообщает агентство РИА Новости.

© Московский Комсомолец

В четверг днем отель на набережной Леманского озера, как указано, был оцеплен полицией. Правоохранители сейчас дежурят по периметру отеля. Кроме них, присутствуют одетые в штатское сотрудники охраны. Вокруг женевского отеля находятся фургоны дипломатического сопровождения.

Всех журналистов с видеокамерами уже попросили перейти на противоположную от отеля сторону.

Ранее спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что он и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер собираются встретиться в Женеве с секретарем Совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым.

Как сообщил агентству диписточник, руководитель Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, как ожидается, также прибудет в Женеву на переговоры с представителями США.