США выступили с требованием к Ирану

Власти США потребовали от Ирана уничтожить три ядерных объекта на территории страны. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что Белый дом хочет уничтожения трех самых больших ядерных объектов в Иране. Такое требование представители США озвучили во время третьего раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном, который состоялся в Женеве 26 февраля. Какие именно ядерные объекты должны уничтожить в Иране, источник не уточняет.

«В ходе переговоров, которые проходят в Женеве, от переговорщиков со стороны США ожидалось, что они донесут до Ирана то, что ему придется уничтожить три главных ядерных объекта», — сообщает издание.

Ранее российский сенатор заявил, что Москва готова помочь Ирану реализовать договоренности с США.