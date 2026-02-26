Пока вы не уснули: письмо Орбана Зеленскому и приговор Гуфу

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Орбан опубликовал открытое письмо с призывом к Зеленскому

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан опубликовал открытое письмо, в котором призвал украинского лидера Владимира Зеленского изменить его политику и проявлять больше уважения в отношении Венгрии.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Друзья Ларисы Долиной подарят певице новую квартиру: «Скоро будет своя крыша над головой»

62‑летний бизнесмен и меценат Юрий Растегин в беседе с KP.RU сообщил, что друзья народной артистки Ларисы Долиной после скандала с недвижимостью в Хамовниках в беде её не оставили. По его словам, певице собираются подарить новую квартиру.

Однако подробно об этом Юрий рассказать не смог, потому что Долина «пока не разрешила».

Зеленский высказался о присоединении Крыма к России

Мировые лидеры якобы советовали Киеву молчать после присоединения Крыма к России в 2014 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, зарубежные политики в то время «не были заинтересованы в митингах» на Украине.

Захарова отправила ЕС сидеть под столом на переговорах по Украине

У Европейского союза (ЕС) на данном этапе нет права участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, поэтому они должны оставаться «под столом».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

Стали известны новые подробности расправы над украинкой в США

© Соцсети

Стали известны новые подробности расправы в США над 21-летней Екатерины Товмаш с Украины и ее 28-летним бойфрендом, военнослужащим американской армии Мэттью Уэйдом. Их собрал в свою публикацию aif.ru.

Уточняется, что предполагаемый автор расправы, 25-летний Калеб Хейден Фосно из штата Огайо (бывший парень Екатерины), тщательно спланировал преступление. Он приехал в Северную Каролину, потратив около семи часов на дорогу. Рано утром 14 февраля он проник в дом, разбудил девушку и открыл огонь. Расправа произошла на глазах у родственников девушки. После стрельбы Фосно скрылся, но в тот же день был задержан, когда его остановили за нарушение ПДД. Задержание прошло без сопротивления.

Арестованный топ-менеджер «Макфы» Паршин ушел на СВО

Обвиняемый во взяточничестве директор по закупкам компании «Макфа» Владлен Паршин отправился в зону специальной военной операции, сообщил источник в правоохранительных органах.

Следствие полагает, что управленец действовал в сговоре с начальником службы закупки зерна Иваном Тофаном. С осени 2024 года сообщники планировали получить от коммерческой структуры 16 млн рублей за беспрепятственное подписание документов.

Суд в Наро-Фоминске приговорил рэпера Гуфа к году условно

Наро-Фоминский городской суд Московской области приговорил рэпера Алексея Долматова (псевдоним Гуф) и его друга Геворга Саруханяна к году условно каждого, их признали виновными в самоуправстве, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

Прокуратура просила для обвиняемых по два года лишения свободы условно.

ФСБ задержала за шпионаж украинского агента в Запорожье

Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области по подозрению в госизмене и шпионаже местного жителя - гражданина РФ 1994 года рождения.

Кроме того, как отметили в ЦОС, он выведывал соответствующую информацию у местного населения, а полученные сведения передавал куратору из СБУ для последующего нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск. На кадрах допроса видно, как задержанный рассказал, что пошел на сотрудничество с украинскими спецслужбами "не за деньги или что-то еще". По его словам, до СВО у них в населенном пункте работал участковый, который выехал на Украину и потом вышел с ним на связь.

«Две тысячи олимпийских бассейнов»: Москва может уйти под воду

Жителям Москвы и Подмосковья грозит опасное половодье, так как объем талой воды в столице будет эквивалентен двум тысячам олимпийских бассейнов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее синоптики сообщили, что высота сугробов в Москве превысила климатическую норму почти вдвое, побив шестидесятилетний рекорд. В частности, к 21 февраля в центре Москвы, на Балчуге, высота снежного покрова составила 78 см, а в подмосковной Кашире — 83 см.

Рената Литвинова вернулась в Россию

В Сети особо наблюдательные поклонники уверены, что Рената Литвинова вернулась в Россию. Поводом для таких умозаключений стала свежая публикация эксцентричной актрисы в своем официальном телеграм-канале.

Рената Литвинова выложила несколько фотографий, на которых запечатлена в светлом пальто на улице. "С 23 февраля!!!" - коротко подписала кадры артистка. Некоторые фанаты, внимательно рассмотрев снимки, сочли, что актриса снялась в Москве. Кто-то вспомнил, что именно 23 февраля день рождения у матери Ренаты, которая как раз живет в столице.

