Пока вы не уснули: письмо Орбана Зеленскому и приговор Гуфу
Орбан опубликовал открытое письмо с призывом к Зеленскому
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан опубликовал открытое письмо, в котором призвал украинского лидера Владимира Зеленского изменить его политику и проявлять больше уважения в отношении Венгрии.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Друзья Ларисы Долиной подарят певице новую квартиру: «Скоро будет своя крыша над головой»
62‑летний бизнесмен и меценат Юрий Растегин в беседе с KP.RU сообщил, что друзья народной артистки Ларисы Долиной после скандала с недвижимостью в Хамовниках в беде её не оставили. По его словам, певице собираются подарить новую квартиру.
Однако подробно об этом Юрий рассказать не смог, потому что Долина «пока не разрешила».
Зеленский высказался о присоединении Крыма к России
Мировые лидеры якобы советовали Киеву молчать после присоединения Крыма к России в 2014 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
По его словам, зарубежные политики в то время «не были заинтересованы в митингах» на Украине.
Захарова отправила ЕС сидеть под столом на переговорах по Украине
У Европейского союза (ЕС) на данном этапе нет права участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, поэтому они должны оставаться «под столом».
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».
Стали известны новые подробности расправы над украинкой в США
Стали известны новые подробности расправы в США над 21-летней Екатерины Товмаш с Украины и ее 28-летним бойфрендом, военнослужащим американской армии Мэттью Уэйдом. Их собрал в свою публикацию aif.ru.
Уточняется, что предполагаемый автор расправы, 25-летний Калеб Хейден Фосно из штата Огайо (бывший парень Екатерины), тщательно спланировал преступление. Он приехал в Северную Каролину, потратив около семи часов на дорогу. Рано утром 14 февраля он проник в дом, разбудил девушку и открыл огонь. Расправа произошла на глазах у родственников девушки. После стрельбы Фосно скрылся, но в тот же день был задержан, когда его остановили за нарушение ПДД. Задержание прошло без сопротивления.
Арестованный топ-менеджер «Макфы» Паршин ушел на СВО
Обвиняемый во взяточничестве директор по закупкам компании «Макфа» Владлен Паршин отправился в зону специальной военной операции, сообщил источник в правоохранительных органах.
Следствие полагает, что управленец действовал в сговоре с начальником службы закупки зерна Иваном Тофаном. С осени 2024 года сообщники планировали получить от коммерческой структуры 16 млн рублей за беспрепятственное подписание документов.
Суд в Наро-Фоминске приговорил рэпера Гуфа к году условно
Наро-Фоминский городской суд Московской области приговорил рэпера Алексея Долматова (псевдоним Гуф) и его друга Геворга Саруханяна к году условно каждого, их признали виновными в самоуправстве, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
Прокуратура просила для обвиняемых по два года лишения свободы условно.
ФСБ задержала за шпионаж украинского агента в Запорожье
Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области по подозрению в госизмене и шпионаже местного жителя - гражданина РФ 1994 года рождения.
Кроме того, как отметили в ЦОС, он выведывал соответствующую информацию у местного населения, а полученные сведения передавал куратору из СБУ для последующего нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск. На кадрах допроса видно, как задержанный рассказал, что пошел на сотрудничество с украинскими спецслужбами "не за деньги или что-то еще". По его словам, до СВО у них в населенном пункте работал участковый, который выехал на Украину и потом вышел с ним на связь.
«Две тысячи олимпийских бассейнов»: Москва может уйти под воду
Жителям Москвы и Подмосковья грозит опасное половодье, так как объем талой воды в столице будет эквивалентен двум тысячам олимпийских бассейнов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее синоптики сообщили, что высота сугробов в Москве превысила климатическую норму почти вдвое, побив шестидесятилетний рекорд. В частности, к 21 февраля в центре Москвы, на Балчуге, высота снежного покрова составила 78 см, а в подмосковной Кашире — 83 см.
Рената Литвинова вернулась в Россию
В Сети особо наблюдательные поклонники уверены, что Рената Литвинова вернулась в Россию. Поводом для таких умозаключений стала свежая публикация эксцентричной актрисы в своем официальном телеграм-канале.
Рената Литвинова выложила несколько фотографий, на которых запечатлена в светлом пальто на улице. "С 23 февраля!!!" - коротко подписала кадры артистка. Некоторые фанаты, внимательно рассмотрев снимки, сочли, что актриса снялась в Москве. Кто-то вспомнил, что именно 23 февраля день рождения у матери Ренаты, которая как раз живет в столице.