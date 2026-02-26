«Белый дом не был к подобному готов». В РФ оценили инцидент с катером у берегов Кубы

Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал недавний вооруженный инцидент с катером под флагом США у берегов Кубы, а также ответил на вопрос о возможности военного вторжения американцев на Остров Свободы.

25 февраля катер под американским флагом вторгся в воды Кубы, злоумышленники открыли огонь по пограничникам. В результате перестрелки четыре человека погибли, шестеро получили ранения и были задержаны. По данным МВД Кубы, злоумышленники признались в террористических намерениях. Все нападавшие — кубинцы, проживающие в США. Большинство из них имеют судимость. Власти США утверждают, что никакого отношения к инциденту не имеют.

Аналитик провел параллель между этим инцидентом и высадкой в заливе Свиней – военной операцией 1961 года, подготовленной руководством США с целью свержения правительства Фиделя Кастро на Кубе.

Однако, в отличие от событий 65-летней давности, в данном случае речь идет про небольшие силы - всего про один катер, который к тому же шел под американским флагом. А в 1961 году интервенция не велась пол флагом США. Наоборот, американцы старались замаскировать свои действия. И этот момент дает повод усомниться в том, что за произошедшим накануне у берегов Кубы стоит непосредственно Белый дом. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Согласно одной версий, американская администрация могла иметь косвенное отношении к провокационным действиям в отношении Кубы, добавил эксперт.

«Говорится о том, что новый инцидент мог быть использован как casus belli [лат. «повод к войне»] для вторжения на Кубу. Дескать, перестрелку и гибель американского гражданина будут использовать как повод для начала операции против Кубы. Но, судя по заявлению [госсекретаря США] Марко Рубио, которое было очень сдержанным, американцы пока не собираются предпринимать никаких действий. Соответственно, эта версия тоже отпадает», - сказал он.

Наиболее вероятным выглядит сценарий, согласно которому проживающие в США кубинские эмигранты атаковали береговую охрану Кубы без чьей-либо указки, подчеркнул Каргин.

«Во Флориде проживает множество кубинских эмигрантов, и многие из них крайне негативно относятся к властям Кубы - у них есть своя повестка. Поэтому они могли действовать самостоятельно, чем во многом, можно сказать, подставили американскую администрацию. Белый дом не был готов к подобному развитию событий. Такая версия представляется наиболее реалистичной именно потому, что власти США сейчас никак «не вписываются» в сложившуюся ситуацию и не за кого не заступаются. Напомню, что Рубио, которого можно назвать «ястребом» в американской политике, очень плохо относится к Кубе. Однако тут он пытается спустить все на тормозах», - указал специалист.

Говоря о возможности военного вторжения американцев на Кубу, эксперт выразил мнение, что его не произойдет до разрешения ситуации вокруг Ирана.

«Сейчас США готовят операцию против Ирана. А проведение американцами сразу двух военных кампаний – и против Ирана, и против Кубы – выглядит нереалистично. Полагаю, Белый дом на это не пойдет. Да, с «технической» точки зрения Куба является более уязвимым игроком, чем Иран – она меньше, она ближе к США. Для американцев это более «лакомый кусок». Но они уже стянули свои силы к Ирану. Поэтому маловероятно, что в ближайшее время США начнут операцию на Кубе. Об этом же свидетельствуют отстраненные заявления официальных лиц США. Однако в будущем – ближе к окончанию президентского срока Дональда Трампа, когда ему нечего будет терять – военное вторжение на Кубу вполне может произойти», - заключил собеседник.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что Вашингтон не воспринимает инцидент в водах Кубы как нечто серьезное.