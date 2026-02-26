Украину не нужно принимать в Европейский союз, так как это означало бы «немедленное уничтожение французского сельского хозяйства».

Об этом написала в соцсети X лидер партии «Национальное объединение» и депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен.

«Мы категорически против вступления Украины в Европейский союз, поскольку это означало бы немедленное уничтожение французского сельского хозяйства. Многие французские отрасли, и без того находившиеся в затруднительном положении, не смогут восстановиться», — отметила она.

В январе 2026 года экс-глава разведки НАТО и бывший замдиректора немецкой разведки Арндт Фрайтаг фон Лорингофен отметил, что процесс вступления Украины в ЕС может «скоро застопориться». Он подчеркнул, что вступление Киева в союз «принесет огромные проблемы для ЕС в сельском хозяйстве и в экономике в целом».

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза установить дату вступления страны в блок до 2027 года.

10 февраля издание Politico сообщило, что европейские страны разработали пять шагов по принятию Украины в ЕС в 2027 году. А в январе Зеленский заявил, что Киев технически готов открыть все кластеры по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году Украина будет полностью готова вступить в союз.