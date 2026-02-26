В Киеве рассказали о новых переговорах в Женеве

Делегации Украины и США 26 февраля проведут двусторонние переговоры в Женеве. Об этом заявил глава украинской переговорной группы Рустем Умеров в Telegram.

Он рассказал, что вместе с ним на переговоры от Киева отправились министр экономики Украины Алексей Соболев и его заместитель Дарья Марчак, а также глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. От Вашингтона на встречу заявлены спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф и зять лидера США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

«Вместе с экономической командой правительства детально проработаем prosperity package: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества», — написал Умеров.

По его словам, также на встрече обсудят следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине и вопрос возможных обменов военнопленными между Москвой и Киевом.