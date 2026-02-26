Власти Нидерландов проигнорировали обращения посольства РФ с требованием прекратить нарушения местных законов проукраинскими демонстрантами. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.

По его словам, 24 февраля демонстранты разместили четыре электрооргана вплотную к ограде дипмиссии и вблизи зданий, где живут ее сотрудники с семьями и детьми. В течение восьми часов они воспроизводили мелодию, напоминающую гимн Украины, на громкости свыше 120 децибел. Это запрещено на манифестациях в Нидерландах, поскольку несет угрозу человеческому здоровью.

Тарабрин отметил, что в ходе мероприятия было нарушено «огромное количество местных законодательных актов и муниципальных правил».

«Наши обращения в МИД и полицию с требованием прекратить нарушения демонстрантами собственных законов и обеспечить нормальную работу посольства были проигнорированы», — сказал он.

По мнению посла, речь идет об осознанном нарушении Гаагой своих обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, на что посольство указало голландскому МИД. РФ будет учитывать это при выстраивании дальнейших двусторонних отношений.