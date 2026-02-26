Мировые лидеры якобы советовали Киеву молчать после присоединения Крыма к России в 2014 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, зарубежные политики в то время «не были заинтересованы в митингах» на Украине.

Ранее Зеленский в беседе с журналистами подтвердил заявление американского коллеги Дональда Трампа, что на первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным высказал желание вернуть Крым. Вместе с тем он признал такое развитие событий невозможным.

В ВСУ сделали заявление о Крыме

На высказывания украинского лидера отреагировали в Кремле. Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Зеленский не сможет вернуть Крым с вероятностью в миллион процентов.