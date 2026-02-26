Сикорский: Польша не будет «фраером» в отношениях с США

Польша не допустит, чтобы в отношениях с США страна воспринималась как «фраер». Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский, выступая со своей программной речью в Сейме Польши (нижняя палата парламента).

Сикорский напомнил, что Варшава была и будет «верным союзником» Вашингтона.

«Но мы не будем фраерами», — добавил глава МИД, заявив, что Варшава готова отстаивать свои интересы.

Политик также высказал опасения по поводу того, что США могут пойти на уступки для России в Восточной Европе, чтобы ослабить союз Москвы и Пекина.

Ранее власти Польши отказались от участия в учрежденном президентом США Дональдом Трампом «Совета мира». Кроме того, спикер Сейма Влодзимеж Чажастый отказался поддержать инициативу парламентов США и Израиля по награждению американского лидера Нобелевской премией мира.