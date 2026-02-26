Сменить Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании может глава британского МИД Иветт Купер. Об этом NEWS.ru заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

Также среди претендентов может оказаться министр обороны страны Джон Хили. Еще один кандидат на пост премьера Великобритании - нанешний министр по энергетической безопасности Эд Милибэнд. Кроме того, политологи упоминают и имена глав Минздрава Уэса Стритинга и МВД Шабаны Махмуд.

Ранее The Guardian сообщила, что премьеру Великобритании Киру Стармеру грозит отставка из-за связей с бывшим послом страны в США Питером Мандельсоном. Дипломата арестовали по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.