Президент Польши сделал странное предложение Германии

Польский президент Кароль Навроцкий предложил Берлину выплачивать Варшаве репарации за Вторую мировую войну поставками военной техники.

Предложения, которые относятся к выплате репараций, он представил президенту и канцлеру ФРГ. Они касаются того, чтобы «Германия начала выплачивать репарации, инвестируя в военную технику», которая, как предполагается, поступит на вооружение армии Польши.

Такое решение, по мысли Навроцкого, могло бы избавить его страну от необходимости участия в программе SAFE - инициативе ЕС по кредитованию стран-членов для закупки вооружения.

Если бы Германия начала «выплачивать репарации военной техникой Войску Польскому», то «мы и не должны были бы говорить о программе SAFE», считает политик.

Осенью 2022 года Варшава заявила, что требует от Берлина 6,2 триллиона злотых (порядка 1,3 триллиона долларов по курсу на тот момент) в качестве репараций за нанесенный в годы Второй мировой войны ущерб. В правительстве Германии не раз заявляли, что не собираются осуществлять выплаты Польше, так как считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации.