Лукашенко пошутил в Кремле в ответ на обращение «господин президент»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил в ответ на обращение «господин президент» во время визита в Кремль.

Соответствующие кадры опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале.

Встречая белорусского лидера, комендант Кремля Сергей Удовенко обратился к нему со словами «господин президент».

«Хорошо бы твои слова — да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану», — пошутил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу тет-а-тет перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что повестка встречи лидеров ожидается содержательной.