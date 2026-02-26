Пенсионерка три недели спала с разлагающимся трупом любовника

Пожилая жительница Великобритании три недели спала с разлагающимся телом любовника. Об этом пишет Mirror.

Предполагаемой причиной смерти 71-летнего мужчины стал инфаркт. Пара злоупотребляла алкоголем и часто ссорилась.

Погибшего обнаружили лежащим на спине на полу спальни без одежды. Тело находилось в запущенной стадии разложения.

В квартире работал телевизор, а кровать была застелена. Прокурор заявил, что обвиняемая продолжала три недели спать там.

При этом пенсионерка рассылала сообщения с телефона мужчины и говорила знакомым, что он вышел из дома. Британке предъявили обвинение в препятствии захоронению.

