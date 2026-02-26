Ле Пен рассказала, будет ли баллотироваться в президенты Франции

Лидер французских правых Марин Ле Пен заявила, что не будет баллотироваться в президенты в 2027 году, если суд признает её виновной по делу о фиктивном трудоустройстве помощников в Европарламенте и приговорит к ношению электронного браслета. Она подтвердила, что в этом случае её заменит лидер партии «Национальное объединение» Джордан Барделла.

В интервью французскому телеканалу BFM-TV Марин Ле Пен дала понять, что её политическая судьба сейчас – в руках трёх судей апелляционного суда Парижа. Именно они 7 июля 2026 году огласят вердикт по делу о фиктивной занятости помощников депутатов Европарламента от партии, тогда ещё называвшейся «Национальный фронт». В первой инстанции Ле Пен приговорили к двум годам тюрьмы и пяти годам дисквалификации, что автоматически означает невозможность баллотироваться на выборах.

«Если меня заставят носить электронный браслет, я не пойду на выборы. Нельзя вести кампанию в таких условиях», – заявила она, назвав ситуацию «игрой трёх судей, решающих, смогут ли миллионы французов проголосовать за меня».

В случае своего отстранения Ле Пен готова передать эстафету лидеру партии «Национальное объединение» (RN) 30-летнему Жордану Барделле, пообещав не вмешиваться в его кампанию и не претендовать на место в его возможном правительстве. Это заявление прозвучало на фоне подготовки к муниципальным выборам, которые пройдут в марте. Ле Пен исключила возможность снятия кандидатов RN в некоторых городах ради блокирования левой «Непоколебимой Франции» (LFI), назвав такой шаг «предательством избирателей». При этом она резко раскритиковала лидера LFI Жан-Люка Меланшона, обвинив его в «легитимизации насилия» и выборе «стратегии наихудшего».

Ситуацию для «Национального объединения» осложняет скандал вокруг сотрудницы депутата Лизетт Полле. Напомним, что французский независимый интернет-портал Mediapart обнаружил, что та под псевдонимами публиковала в X (бывший Twitter) расистский и антисемитский контент, а также состояла в ультраправой группировке Lyon Populaire, которую власти собираются распустить. Полле уже уволена. Ле Пен отрицает связь с радикалами, заявив, что у RN нет связей с подобными группами, но давление на партию только нарастает.