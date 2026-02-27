«Больной и дементный»: Трамп ответил на оскорбления Роберта Де Ниро

Президент США Дональд Трамп назвал голливудского актера Роберта Де Ниро «глупым и страдающим деменцией». Об этом сообщает Metro, ссылаясь на слова главы Белого дома.

Заявление Трампа стало ответом на критику со стороны актёра, который в подкасте MSNBC «The Best People with Nicolle Wallace» резко осудил политику президента и его администрации. Де Ниро ранее призвал американцев «избавиться» от Трампа и не смог сдержать слёз, рассуждая о последствиях его политики, а также назвал его «идиотом».

«Роберт Де Ниро — еще один больной и дементный человек, думаю, что с чрезвычайно низким IQ. Он абсолютно не понимает, что делает или говорит, что его заявления являются серьезными преступлениями», — заявил глава Белого дома.

82-летний актёр, известный по ролям в фильмах «Крёстный отец» и «Славные парни», критикует Трампа с первого президентского срока. В 2016 году он заявлял, что хочет «ударить его в лицо» и называл «свиньёй» . На Каннском фестивале он называл Трампа «ограниченным филистером».