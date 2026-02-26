Стало известно о рекордном числе погибших в 2025 году журналистов

129 журналистов погибли во всем мире за 2025 год. Об этом свидетельствует доклад независимого Комитета защиты журналистов (CPJ) из Нью-Йорка. Согласно оценке организации, это самый высокий показатель с 1992 года, когда CPJ начала вести статистику.

© AscentXmedia/iStock.com

Большинство журналистов, 104, погибли в ходе военных конфликтов, а 86 из них — в результате израильских обстрелов. В основном это палестинцы, а также 31 сотрудник медиацентра хуситов в Йемене. Еще девять журналистов погибли в Судане, шестеро — в Мексике.

Кроме того, растет число убийство журналистов с помощью дронов. Если в 2023 году CPJ зафиксировали лишь два таких инцидента, то в 2025 году — уже 39.

Комитет призвал к «радикальной реформе» методов расследования убийств журналистов. В частности, требуется создание международной следственной группы и введение целенаправленных санкций.