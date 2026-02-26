В США назвали наименее плохой сценарий для Украины

Уход с занимаемой части Донбасса станет наименее плохим сценарием для Украины, которая терпит поражение в конфликте с Россией. Об этом в материале для Foreign Affairs (FA) пишет профессор по международным отношениям университета Нотр-Дам Майкл Деш.

Он указал на преимущества России в числе военнослужащих, финансовых возможностях, а также на поле боя в целом. Украина же, по его словам, зависит от поддержки со стороны Запада. Москва способна выполнить заявленные цели СВО и обеспечить полный контроль над новыми регионами, а также добиться отказа от членства Киева в НАТО, считает профессор.

В то же время Украина испытывает недостаток ресурсов для возвращения Крыма и выхода к границам 1991 года, отмечает исследователь.

«Возможно, у России не все козыри на руках, но у нее большие батальоны и глубокие карманы. <...> Но у Украины нет ни военных ресурсов для успешного наступления, ни политической воли для надежной обороны», — констатировал Деш.

Несмотря на то, что уступка территорий будет «болезненной» для Киева, она не означает «конца Украины как независимого государства», пишет профессор. Отказ от Донбасса, напротив, позволит укрепить оборону отдаленных от фронта территорий, а Киев сможет продолжить «ориентированный на запад проект государственного строительства».