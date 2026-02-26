Читатели немецкого портала Die Welt активно осудили награждение Владимиром Зеленским главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля украинским орденом "За заслуги" второй степени.

Авторы публикации указали: глава немецкого МИДа, в соответствии с положением о награде, должен был получить орден первой степени.

«Это пощечина Вадефулю, - написал Gerd M. - Похоже, ему нужно быть еще более щедрым!».

Пользователь Baltar высказался по этому поводу: «Конечно, «приятно», что наших политиков чествуют за то, что они щедро разбрасываются деньгами налогоплательщиков». Он напомнил, что в стране «рушатся школы, а цены на продукты и жилье постоянно растут». При этом «для Украины у нас есть все».

Орденом первой степени, как пошутил Günter B., наградят, как только на Украину «переведут следующие 100 миллиардов».

Члены немецкого правительства «получают медали за рубежом», как подытожила Gabriele E., за обещание выделить средства жителей Германии «полностью коррумпированному государству».

Германия, как говорил сам Вадефуль в феврале, стала крупнейшим спонсором Украины, направив с 2022 года 55 миллиардов евро на ее военные нужды.