Президент США уже не раз объявлял, что собирается посетить Китай, но в КНР информацию о его визите подтверждать не спешат.

«ФедералПресс» приводит эксклюзивный пересказ статьи с китайского издания Sohu, в которой говорится о том, что Пекин выдвинул новые требования к США.

«Новость о визите Трампа в Китай была брошена в международные политические круги подобно бомбе. Американские СМИ опубликовали информацию, указав точные даты визита. Но китайская сторона в ответ заставила всех замолчать – на очередной пресс-конференции Министерства иностранных дел официальный представитель Мао Нин сказал: «В настоящее время нет никакой информации, которую можно было бы предоставить», – говорится в публикации.

В КНР считают, что эти слова были для США даже жестче, чем отказ. Ведь в дипломатических кругах «отсутствие информации» обычно означает две вещи: либо маршрут вообще не был определен, либо условия не были согласованы. Что еще более удивительно, так это то, что Министерство торговли Китая заявило: «Хотите поговорить? Сначала отмените все односторонние тарифы».

В КНР прокомментировали и решение Верховного суда США по тарифам. Суд признал, что тарифы, введенные американским лидером, были незаконными, и тарифы в размере 175 миллиардов долларов мгновенно превратились в макулатуру.

Президент США хочет, чтобы Китай покупал соевые бобы и самолеты Boeing для стабилизации рынка, а также, чтобы Китай помог США с редкоземельными металлами. Но это с одной стороны, а с другой стороны США по-прежнему занимаются блокадой и даже возобновили продажи оружия Тайваню.

«На этот раз китайская сторона ясно дала понять: дверь для сотрудничества открыта, но не думайте о выгодах, размахивая санкционной палкой. Американская сторона считала, что может положиться на свою позицию силы, чтобы оказать давление на Китай. Она уже использовала десять лет технологических прорывов, безумия, но Верховный суд постановил сорвать с Трампа маску «сильного человека». Самолет Трампа не может приземлиться в Пекине, и теперь все зависит от того, осмелится ли он разрушить тарифную стену. Мир изменился давным-давно. Китаю не нужно менять компромисс на развитие. Равенство и уважение – это твердая валюта», – подытожили в Китае.

Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин направил приглашение президенту России Владимиру Путину посетить с визитом КНР. Отклик со стороны Москвы был исключительно дружественным и сердечным. По сведениям китайских репортеров, Пекин намерен обеспечить результативность этого визита для российского лидера.