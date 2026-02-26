Между США и Южной Кореей возникли разногласия

На фоне новых сигналов Пхеньяна о готовности к диалогу с США при одновременном ужесточении линии в отношении Сеула между союзниками - Соединенными Штатами и Республикой Корея - неожиданно проявились разногласия по вопросам военной политики на Корейском полуострове. Поводом стали сразу несколько эпизодов, которые в совокупности продемонстрировали различие подходов сторон к сдерживанию КНДР и управлению региональной напряженностью.

Наиболее резонансным стал спор вокруг авиационных учений ВВС США в акватории Желтого моря 18-19 февраля. Самолеты, вылетевшие с базы Осан, выполнили более ста боевых вылетов, после чего китайские истребители поднялись на перехват, что привело к кратковременному напряженному сближению авиации двух стран. Южнокорейская сторона выразила недовольство тем, что детали маневров, по ее мнению, не были должным образом доведены до военного руководства страны. Министр обороны Республики Корея Ан Гю Бэк и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС РК Чин Ён Сын провели телефонный разговор с командующим войсками США в Корее генералом Ксавье Брансоном, заявив протест и указав, что подобные действия способны повысить напряженность в регионе.

Ситуация быстро переросла в публичный спор. Южнокорейские СМИ сообщили, что американская сторона якобы принесла извинения, однако командование войск США в Корее в ответ распространило официальное заявление, фактически опровергнув эту информацию.

"Мы не извиняемся за поддержание боевой готовности", - подчеркнули американские военные, добавив, что уведомление корейской стороне было направлено заранее, а проблема возникла из-за того, что информация не была своевременно доведена внутри самой южнокорейской системы командования.

В Сеуле подтвердили факт телефонного разговора, но отказались раскрывать его содержание, что лишь усилило впечатление разногласий. Военные источники отмечают, что публичные взаимные опровержения по столь чувствительным вопросам ранее практически не происходили.

Дополнительным источником трений стала инициатива южнокорейского правительства восстановить бесполетную зону вдоль межкорейской границы в рамках возобновления соглашения 19 сентября 2018 года. Американская сторона выражает опасения, что такие ограничения могут снизить возможности разведки и наблюдения союзников в условиях, когда КНДР сосредоточила значительные силы и артиллерию у демаркационной линии. В Вашингтоне считают, что подобные меры способны ослабить уровень готовности, тогда как Сеул рассматривает их как инструмент снижения военной напряженности.

Разногласия проявились и при подготовке весенних совместных маневров Freedom Shield, которые пройдут уже с 9 по 19 марта. США настаивают на проведении учений в прежнем объеме, включая масштабные полевые тренировки, тогда как южнокорейская сторона добивается сокращения или рассредоточения части мероприятий, чтобы не провоцировать резкую реакцию Пхеньяна. Симптоматичным стало то, что союзники отменили совместный брифинг, на котором должны были представить детали учений, - редкий случай для двустороннего военного сотрудничества.

Отдельный эпизод связан с трехсторонними авиационными учениями США, Южной Кореи и Японии. Сеул отказался поддержать предложенные Вашингтоном сроки, поскольку они совпадали с ежегодным японским мероприятием, связанным с территориальными притязаниями Токио на острова Токто в Восточном (Японском) море. Южнокорейские власти сочли проведение маневров в такой момент политически нежелательным и предложили альтернативный график, который американская сторона не приняла. В результате часть тренировок США провели самостоятельно, а также отдельно организовали учения с Японией.

Несмотря на возникшие споры, официальные представители обеих стран публично подчеркивают, что военно-политический союз остается прочным. Министерство обороны Республики Корея заявило, что сотрудничество с США и Японией продолжится "на стабильной основе" и в тесной координации. Однако наблюдатели отмечают, что нынешняя ситуация стала редким случаем, когда расхождения между союзниками проявились публично и одновременно по нескольким направлениям.