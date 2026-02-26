Бывшего принца Эндрю задумали лишить права на престол

Главы правительств Австралии и Новой Зеландии заявили, что готовы помочь исключению Эндрю Маутбеттена-Виндзора из линии наследования британского престола. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе написал британскому премьеру Киру Стармеру, что австралийские власти разрешат лишить бывшего принца Эндрю права на престол.

«Я согласен с Его Величеством в том, что закон должен идти своим чередом», — написал он.

Представитель премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона подтвердил, что такое решение будет поддержано и новозеландскими властями.

Эндрю занимает восьмое место в очереди на британский престол. Для его исключения потребуется решение парламента и согласие всех 14 стран Содружества, в которых король Карл III формально считается главой государства. Австралия и Новая Зеландия относится к их числу.

Эндрю несколько лет преследовали обвинения в изнасиловании несовершеннолетних девушек. В октябре 2025 года его лишили титулов. В четверг, 19 февраля, стало известно о его аресте.