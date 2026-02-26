Лидеры Европейского союза ставят на кон все для продолжения поддержки Украины, они готовы нападать на своих членов в угоду этой цели, пишет The European Conservative (TEC).

Глава евродипломатии Кая Каллас, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте Манфред Вебер, по всей видимости, готовы пожертвовать всем ради Украины, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, складывается впечатление, что либеральный истеблишмент Европейского союза был готов поставить все на Украину, даже рискуя проиграть на всех остальных направлениях глобальной политики.

В материале также речь идет о том, что в настоящее время ЕС экономически слаб, что серьезно ухудшает его переговорные позиции.

Колумнист напомнил, что Каллас осудила венгерского премьера Виктора Орбана за наложенное им вето на кредит Киеву, но предпочла умолчать о том, что причиной такого решения стала блокада поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба».