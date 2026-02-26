Названы возможные требования Трампа к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп в беседе с Владимиром Зеленским мог настаивать на тезисах в духе Анкориджа. Об этом заявил заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин в беседе с РИА Новости.

«Может и была беседа эта в очередной раз, где Трамп все-таки требовал от Зеленского приблизиться к своей позиции, к тем тезисам, которые были согласованы в Анкоридже», — предположил эксперт.

По оценке Жарихина, Россия и Украина расходятся в принципиальных пунктах, таких как вопросы территорий и безопасности. Для Киева, по его словам, приоритетом является дальнейшее вооружение, а у Москвы другой взгляд на этот вопрос.

При этом представляющий США на переговорах спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф пытается сделать все возможное, чтобы приблизить позиции сторон.

Трамп поговорил с Зеленским по телефону. Президент США назвал желаемый срок завершения конфликта на Украине

Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп в 30-минутном телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил о желании закончить конфликт через месяц.