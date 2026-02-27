Посольство США в Израиле призвало американцев срочно покинуть страну

В условиях нарастающей напряженности вокруг ситуации с Ираном посольство США в Израиле призвало граждан покинуть страну в срочном порядке, а также разрешило уехать личному составу дипмиссии и членам семей. Об этом сообщила газета The New York Times.

Посол США в Иерусалиме Майк Хакаби в электронном письме, направленном утром в пятницу работникам посольства, подчеркнул, что все, кто желает покинуть страну, должны сделать это сегодня. Дипломат рекомендовал воспользоваться аэропортом Бен-Гурион и вылетать в любую доступную точку, откуда уже можно было бы вернуться в США.

"Паники нет, но для желающих уехать важно действовать скорее раньше, чем позже", - отметил он.

В Посольстве также предупредили, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации доступ к определенным районам на территории Израиля может быть "ограничен или запрещен".

В последние недели несколько государств призвали своих граждан покинуть Иран и другие приграничные страны региона в связи с возможным обострением конфликта между США и Тегераном.

Названы причины желания США ударить по Ирану

Рост напряженности на Ближнем Востоке связан с отсутствием прогресса на переговорах по иранскому ядерному досье и масштабным наращиванием военного присутствия США в регионе. В Тегеране неоднократно заявляли, что в случае нападения США Иран будет вынужден перейти к ответным действиям, в том числе нанесению ударов по союзникам Вашингтона в регионе.