Глава МИД Польши назвал главное условие распада ЕС
Безудержный эгоизм отдельных государств, входящих в Европейский союз (ЕС), приведет к распаду объединения. Главное условие развала сообщества назвал глава МИД Польши Радослав Сикорский в своем аккаунте социальной сети Х.
Ранее журнал Politico сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал один из худших кризисов внутри Евросоюза, выступив против плана Брюсселя по предоставлению многомиллиардного кредита Украине.
20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через нефтепровод «Дружба».