НАТО провело провокационные маневры у границ России

Британские танки Challenger 2 и американские M1A2 Abrams были развернуты в Эстонии, в 100 километрах от границы с Россией, чтобы продемонстрировать силу НАТО, пишет немецкое издание Merkur Online Magazin.

В учениях «Зимний лагерь», проходивших с 27 января по 7 февраля в условиях сильных морозов, принимали участие как эстонцы, так и американская и французская роты. При этом маневры прошли в непосредственной близости от Нарвы и Сувалкского коридора.

«Размещение танков так близко к российской территории двумя ядерными державами НАТО было призвано послужить сильным сигналом Москве», — подчеркивается в статье.

В России разрабатывается новая «неудержимая» ракета

В России ведется разработка новой ракеты, которая должна превзойти по своим техническим характеристикам гиперзвуковой баллистический комплекс «Орешник», и будет способна нести восемь кинетических боеголовок вместо шести. Об этом со ссылкой на российские источники сообщила британская газета Daily Star.

По данным издания, новая система, получившая неофициальное название «сын Орешника», будет способна долететь до Лондона за восемь минут и поражать укрепленные цели на глубине до 30 метров.

«Хотя «Орешники» и так показывают прекрасные результаты, теперь они стремятся довести их до совершенства, чтобы отклонение от цели стало нулевым», — приводятся в статье слова полковника в отставке, военного аналитика Виктора Баранца.

Украинские беженцы столкнулись с нищетой в Израиле

Украинцы в Израиле лишились права на большинство составляющих базового пакета помощи, предоставленного государством в первые месяцы конфликта, а их зарплата в среднем на 1 000 шекелей ниже уровня минимальной по стране. Об этом со ссылкой на доклад организации по оказанию помощи беженцам и искателям убежища Assaf пишет Haaretz.

По информации правозащитников, в Израиле живут сейчас около 23 тысяч украинцев, при этом их групповая защита со стороны государства носит временный характер. В 2025 году наблюдалось заметное усиление бедности и нехватки продовольствия среди украинских беженцев, они вынуждены отказываться от медицинской помощи и 79% из них живет за чертой бедности.

Европа не торопится принимать Украину в ЕС

Украина добивается скорейшего вступления в Европейский союз, однако европейские чиновники не торопятся принимать ее в ряды объединения. И компромиссы по Украине могут навсегда изменить основополагающие принципы устройства союза, отмечает американская газета The New York Times.

Издание обратило внимание на то, что Украина добивается упрощенной процедуры принятия, но пока не соответствует требованиям. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, заметив, что путь к членству в ЕС сам по себе станет «ключевой гарантией безопасности, тем не менее, отклонила просьбу Владимира Зеленского назвать конкретную дату вступления.

«С нашей стороны даты в принципе невозможны», — подчеркнула она.

Норвежец восхитился Москвой

Турист из Норвегии назвал метро Москвы музеем, сравнив его с грязной подземкой в Осло, и посоветовал странам Запада научиться строить так же, как строят в России. Перевод его видеоролика приводит издание ИноСМИ.

По словам норвежца, даже входы в метро в Москве «выглядят как маленькие храмы посреди города», а внутри сложно поверить, что это общественный транспорт.