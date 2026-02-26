Соединенным Штатам стоит прислушаться к словам президента РФ Владимира Путина о невозможности победить Российскую Федерацию, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макрегор.

«Я думаю, то, что вы слышите от Путина — это правда», - поделился своей точкой зрения он.

По мнению эксперта, Россию невозможно победить, а США отказываются это признавать.

Макгрегор отметил, что не понимает причину такой политики Вашингтона. Он выразил уверенность в том, что это не в американских интересах.

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит покинуть свой пост ради остановки конфликта на Украине, резюмировал аналитик.

Ранее американский профессор Джон Миршаймер заявил, что страны Запада, прибегая к провокациям с грязной ядерной бомбой, рискуют навлечь на себя последствия: устав от давления, Российская Федерация может нанести сокрушительный удар возмездия.