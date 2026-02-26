Си Цзиньпин сделал заявление о переговорах по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что искать решение конфликта на Украине необходимо через диалог и переговоры. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Отмечается, что лидеры обменялись мнениями относительно конфликта на Украине.

"Важно обеспечить равное участие всех сторон в переговорном процессе и заложить прочную основу для мира, учесть законные беспокойства всех сторон, усилить волю к миру и создать условия для построения прочной архитектуры общей безопасности", - сказал Си Цзиньпин.

До этого Си Цзиньпин заявлял, что Китай надеется на достижение мирного соглашения по Украине, которое будет приемлемым для всех сторон. По его словам, политическая обстановка в современном мире весьма неспокойна.

Китай и Германия выступили с совместным заявлением по Украине

Глава КНР подчеркнул, Пекин продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса. Си также отметил, что Китай решительно выступает против любого перекладывания вины за конфликт и очернения.