Дочь Ким Чен Ына появилась вместе с отцом на параде в Пхеньяне

Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына - Чжу Э - вновь оказалась в центре внимания северокорейской пропаганды, появившись рядом с отцом на военном параде в Пхеньяне, посвященном завершению IX съезда Трудовой партии Кореи. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), торжественное мероприятие прошло вечером 25 февраля на площади имени Ким Ир Сена.

Чжу Э присутствовала на параде вместе с матерью Ли Соль Чжу и заняла место в центральной части трибуны - рядом с Ким Чен Ыном. Обращает на себя внимание, что дочь лидера была одета в кожаное пальто, схожее с одеждой самого руководителя страны, что визуально подчеркивало их совместное присутствие. При этом в официальных репортажах северокорейских СМИ именно она оказалась одной из ключевых фигур фотохроники мероприятия.

В опубликованных газетой "Нодон синмун" материалах первые - и считающиеся центральными для публикации - фотографии парада уже включали кадры с Чжу Э. На них она стоит позади Ким Чен Ына между министром обороны Но Гван Чхолем и начальником Генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гилем, аплодируя проходящим подразделениям. Отдельное внимание уделялось и сценам общения отца и дочери: на нескольких снимках Ким Чен Ын что-то объясняет ей, указывая на происходящее на площади.

Северокорейские СМИ также распространили серию так называемых "парных" фотографий, где Ким Чен Ын и Чжу Э запечатлены вдвоем без других участников церемонии. В одном из кадров композиция выстроена таким образом, что сама Чжу Э находится в центре, тогда как Ли Соль Чжу и секретарь партии Чо Ён Вон расположены по сторонам от нее.

Во время парада дочь лидера сопровождала Ким Чен Ына, наблюдала за выступлениями войск и вместе с ним перемещалась по трибуне. На одном из эпизодов она даже занимала центральное место при спуске по лестнице, тогда как сам лидер держался сбоку у перил - деталь, на которую обратили внимание наблюдатели.

Это первое появление Чжу Э на военном параде с сентября 2023 года, когда она присутствовала на торжествах по случаю 75-летия основания КНДР. В последние месяцы ее положение на официальных мероприятиях становится все более заметным: ранее она стояла в центре во время новогоднего посещения Кымсусанского дворца Солнца и сидела между родителями на праздничном концерте.

Вопрос о возможной роли Чжу Э в будущей системе власти оставался одной из главных интриг IX съезда партии. Национальная разведывательная служба Южной Кореи ранее сообщала парламенту, что дочь Ким Чен Ына, по ее оценке, находится на стадии фактического обозначения в качестве возможной преемницы. Однако в ходе самого партийного съезда ее имя ни разу не упоминалось, а руководство КНДР избегало прямых заявлений о наследовании власти.

Тем не менее в итоговых сообщениях северокорейских СМИ подчеркивалась необходимость "обеспечения преемственности и развития революционного дела", что наблюдатели рассматривают как косвенный акцент на теме передачи власти в будущем.