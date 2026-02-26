В Женеве стартует третий раунд переговоров между Ираном и США

В Женеве стартует третий раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе, передаёт телеканал SNN.

Иранская делегация прибыла в дипломатическое представительство Омана в Женеве.

В состав делегации Ирана вошли глава МИД страны Аббас Арагчи, замминистра по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи, замминистра по юридическим и международным делам Казем Гарибабади и официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

На переговорах присутствует гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее самолёт, связанный с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом, прибыл в Женеву.

Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи сообщил, что Тегеран готов предпринять необходимые шаги для скорейшего достижения соглашения с Вашингтоном по ядерному вопросу.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не получает от Ирана «заветных слов» об отказе от разработки ядерного оружия.