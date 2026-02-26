Российская Федерация сможет уничтожить завод по выпуску ракет на Украине, однако не станет бить по территории Соединенного Королевства, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн.

Завод по производству дальнобойных ракет «Фламинго» на Украине будет уничтожен подчистую, поделился своей точкой зрения эксперт.

По мнению специалиста, россияне расценивают это как мелочь. При этом, по словам Макговерна, Россия не будет чрезмерно реагировать на появление у украинской стороны ракет, которые создаются при участии Великобритании.

Москва сделает некоторые выводы, и в результате Лондон получит по заслугам, но наносить удар по какому-либо заводу в Британии, по всей вероятности, никто не будет, резюмировал аналитик.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предупредил, что Российская Федерация ответит на ядерные провокации Запада на Украине.