Зеленский рассказал о задержаниях в рядах СБУ

В рядах сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) были проведены задержания.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сегодня (в среду. — «Газета.Ru») были соответствующие задержания, и очень важно, чтобы были справедливые приговоры», — сказал он.

При этом украинский лидер не стал уточнять имена задержанных и статьи, по которым их обвиняют.

Накануне стало известно, что на Украине задержан командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ Андрей Украинец и начальник Управления СБУ в Житомирской области Владимир Компаниченко по делу о взятке в размере $320 тыс.

18 января украинский бизнесмен Сергей Ваганян рассказал, что давал взятки бывшему главе СБУ Ивану Баканову. Предприниматель утверждает, что передавал Баканову и другим экс-руководителям ведомства деньги, объекты недвижимости и дорогие автомобили. По его словам, взамен глава СБУ обещал «содействие бизнесу» и кадровые назначения.

После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировало уголовное производство по фактам возможного получения неправомерной выгоды бывшими чиновниками СБУ.