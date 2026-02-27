Зеленский назвал красную линию в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что готов к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, но отказался уступать территории.

Он заверил, что якобы делает все для достижения мира, однако территориальные уступки для него неприемлемы.

«Это наша территория, и звучит невероятно странно, почему мы должны покинуть нашу землю?», — сказал Зеленский.

До этого Зеленский также заявил о готовности встретиться с Путиным и отметил важность давления США и Европы на Москву для завершения конфликта. Украинский лидер ради завершения боевых действий «выразил готовность к компромиссу и открытость к переговорам по территориальным претензиям России». При этом он в очередной раз отказался выводить украинские войска из Донбасса.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, говоря о перспективах организации встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, призвал вспомнить заявления украинского лидера относительно позиции Киева и после этого задаваться вопросом, «есть ли смысл встречаться на высшем уровне».