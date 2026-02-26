Попытка Евросоюза сделать дистанцирование Минска от Москвы основой своей стратегии является стратегической ошибкой. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава постпредства Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк.

По его словам, именно курс на «отрыв» Белоруссии от России стал ключевым фактором ухудшения отношений. Дипломат отметил, что снятие этого вопроса с повестки могло бы придать импульс равноправному диалогу между сторонами.

Панасюк подчеркнул, что сохранение нынешней линии, по его оценке, наносит ущерб не только двусторонним контактам, но и безопасности в Европе в целом.

Он также заявил, что такая политика ведет к снижению доверия со стороны белорусского общества, которое, как утверждает дипломат, в большинстве поддерживает развитие связей с Россией. По его словам, это осложняет возможности для нормализации отношений с Евросоюзом.

Отдельно Панасюк отметил, что подобные выводы, по его утверждению, подтверждаются социологическими исследованиями европейских аналитических центров. Он добавил, что каждый недружественный шаг, по его мнению, отдаляет белорусское общество от ЕС, в том числе молодежь, и сокращает пространство для сотрудничества.