Звезду детского «Голоса» сбила машина

Звезда колумбийской версии шоу «Голос.Дети», певица Николь Валерия Варгас Гомес попала под машину и не выжила. Об этом сообщает E! News.

© Sviatlana Lazarenka/iStock.com

Певицу сбил автомобиль, когда она переходила дорогу в колумбийском департаменте Киндио. В результате Гомес получила тяжелые травмы, спасти ее не удалось. Также жертвой ДТП стал еще один пешеход, 40-летний Уильям Эндрю Пайпа.

Водитель машины скрылся с места происшествия. Его разыскивает местная полиция.

Погибшей телезвезде было 19 лет. Любовь к музыке девушке привила бабушка, которая часто пела для нее в детстве. Гомес начала проявлять вокальные способности в школе и в 2019 году стала участницей четвертого сезона шоу «Голос. Дети». После проекта она поступила в Университет Киндио, где изучала бизнес-управление и выступала в составе вокального ансамбля вуза.