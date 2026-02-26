Эксперт по лжи оценил видеозаписи Зеленского

В начале спецоперации Владимир Зеленский был «бодрым и уверенным в себе», а также хорошо отыгрывал свою роль. Об этом рассказал «Царьграду» профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, проанализировав обращения Зеленского к украинцам и жителям России.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. В первые сутки после начала СВО Владимир Зеленский записал несколько обращений, в том числе к нации и жителям России.

Оценив первое видео, которым стало обращение Зеленского к нации, профайлер Илья Анищенко отметил, что украинский политик «выглядит очень уверенно, очень хорошо отыгрывает лицом».

«Тут у него и гнев, тут у него и отвращение, и прямо очень хорошо телом добивает свои слова, то есть очень хорошо по амплитуде работает. Тут стрессов вообще практически у него не видно», — рассказал он.

Эксперт также заметил, что о том, что Зеленский не совсем спокоен, говорит только то, что он «хватается за тумбочку и переступает», однако это совсем не тот уровень стресса, который у него будет впоследствии.

«Здесь он на подъеме своих сил, своей уверенности. Думаю, это связано с гарантией безопасности для его жизни и гарантий поддержки со стороны европейских лидеров», — пояснил Анищенко.

При этом на кадрах с обращением к жителям России, в котором он призвал к протестам, у Зеленского уже «поджатые губы и странные паузы».

«Стресса у него в этой ситуации гораздо больше, и тонус чуть поменьше, и взгляд такой. Может быть, он здесь не выспался. И, видимо, понимал, что особо эти протесты эффекта никакого не дадут», — констатировал Анищенко.

По мнению профайлера, пик политической карьеры Зеленского был пройден в 2023 году после очередной поездки к занимавшему тогда пост президента США Джо Байдену. Затем, судя по регулярным видеозаписям, уверенности у Владимира Зеленского становилось «все меньше и меньше».