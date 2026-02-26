Орбан опубликовал открытое письмо с призывом к Зеленскому
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан опубликовал открытое письмо, в котором призвал украинского лидера Владимира Зеленского изменить его политику и проявлять больше уважения в отношении Венгрии.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу надежное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Поэтому я призываю вас изменить вашу антивенгерскую политику!» — говорится в письме.
Орбан написал, что Киев и Брюссель совместно прилагают усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство. Венгерский премьер подчеркнул, что его страна не несет ответственности за ситуацию на Украине и не хочет финансировать военные действия и участвовать в конфликте.
Орбан обвинил Украину в использовании оружия против Венгрии
Он также призвал Зеленского немедленно возобновить работу нефтепровода «Дружба» и воздержаться от дальнейших нападок на энергетическую безопасность Венгрии.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ремонт и восстановление работы нефтепровода «Дружба» не будут быстрым процессом.