Глава киевского режима Владимир Зеленский игнорирует факт того, что его страна терпит катастрофу и проигрывает на всех фронтах, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х (бывшая Twitter).

«Наркофюрер заявляет о "Победе" страны 404 Украина», — поделился своей точкой зрения он.

Боуз указал несколько проблем, к которым Зеленский привел свою страну.

Полтора миллиона погибших, Украина обанкротилась, население в крайнем упадке, полицейское государство и диктатура, миллиарды украдены, отметил автор публикации.

Зеленский заявил о «победе» Украины

Журналист задался вопросом: если это "победа", то как выглядит поражение.

По данным Минобороны, Вооруженные силы России в течение последних суток освободили населенный пункт Графское в Харьковской области. Потери украинской армии на всех участках линии боевого соприкосновения составили до 1345 военнослужащих.