На Западе высмеяли Зеленского после заявления об СВО
Глава киевского режима Владимир Зеленский игнорирует факт того, что его страна терпит катастрофу и проигрывает на всех фронтах, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х (бывшая Twitter).
«Наркофюрер заявляет о "Победе" страны 404 Украина», — поделился своей точкой зрения он.
Боуз указал несколько проблем, к которым Зеленский привел свою страну.
Полтора миллиона погибших, Украина обанкротилась, население в крайнем упадке, полицейское государство и диктатура, миллиарды украдены, отметил автор публикации.
Зеленский заявил о «победе» Украины
Журналист задался вопросом: если это "победа", то как выглядит поражение.
По данным Минобороны, Вооруженные силы России в течение последних суток освободили населенный пункт Графское в Харьковской области. Потери украинской армии на всех участках линии боевого соприкосновения составили до 1345 военнослужащих.