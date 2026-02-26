Это пророчество Ванга просила не обнародовать до особого времени: о чем речь

Предсказания о судьбе России на протяжении десятилетий вызывают оживленные споры. Особое внимание традиционно привлекают слова болгарской провидицы Ванги, чье имя стало одним из самых известных в мире так называемой ясновидящей традиции.

В последнее время в информационном пространстве активно распространяется утверждение о некоем пророчестве, которое она якобы просила не обнародовать до особого времени. Речь идет о судьбе России и «славе Владимира», передает «Царьград».

«Все растает, останется только одно»

Приводятся слова писателя Валентина Сидорова, который утверждал, что лично общался с Вангой и записал одно из ее высказываний. По его словам, провидица просила не раскрывать содержание беседы до определенного момента.

Суть пророчества сводится к образному утверждению о том, что многое исчезнет, однако «слава Владимира» и «слава России» сохранятся.

В 2026 году нас ожидают «три кита»: Ванга сделала отдельное предсказание о России

Толкователи подобных высказываний интерпретируют их как намек на масштабные исторические перемены, в ходе которых прежние системы и ценности могут утратить устойчивость. При этом, по их версии, останется некая основа – национальная идентичность или духовная традиция.

Новые интерпретации

Современные мистики продолжают развивать эту тему. В частности, называющий себя пророком из Одессы Андрей Гиперборей трактует слова Ванги как указание на будущее духовное лидерство России. Он образно описывает это как возвышение страны и признание ее превосходства другими государствами, включая США.

При жизни Ванга действительно неоднократно говорила о значительной роли России в мировых процессах и предсказывала ей особую миссию. В публичном пространстве также часто цитируют ее высказывания о духовном возрождении и предупреждения тем, кто, по ее словам, будет выступать против страны.

Скептическая позиция

Обозреватель телеканала Царьград Михаил Тюренков обратил внимание на то, что активное тиражирование подобных «пророчеств» усилилось после начала специальной военной операции. Он напомнил, что с точки зрения православного учения человек не может знать сроки Судного дня, и подобные заявления не имеют богословского подтверждения.

Профессор Православной Свято-Тихоновский гуманитарный университет Александр Дворкин приводил историю о том, как Ванга в последние дни жизни отказалась принять православного архиерея. Этот эпизод используется критиками для сомнений в духовной достоверности ее предсказаний.

Тюренков подчеркивает, что с христианской точки зрения периодически возникающие в медиапространстве пророчества не обладают доказанной ценностью. По его мнению, подобные тексты нередко становятся инструментом влияния на общественное мнение, поэтому к ним следует относиться осторожно.

