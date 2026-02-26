Новый план Британии против России поразил Запад

Совместное производство беспилотных летательных аппаратов Великобританией и Украиной станет законной целью для Российской Федерации, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) финский политик Армандо Мема.

Поставка продукции военного назначения воюющей стране является нарушением международного права, а продажа оружия с этой целью незаконна, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению Мемы, производство на этих объектах является законной целью для Российской Федерации, которая может нанести ответный удар.

Финский политик призвал британскую сторону прекратить разжигание конфликта и вернуться к дипломатии, чтобы избежать ядерную войну.

Британия расширила санкции против России

Накануне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный сообщил о запуске в Великобритании работы комплекса компании Ukrspecsystems, производящей беспилотные летательные аппараты.