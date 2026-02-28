Американский госсекретарь Марко Рубио призвал американцев немедленно покинуть Иран и не ездить туда.

«Ни один американец не должен ехать в Иран ни по какой причине. Мы вновь призываем американцев, находящихся в настоящее время в Иране, немедленно покинуть страну», — сказал политик.

Он также призвал Тегеран освободить всех граждан США, которые находятся в заключении в республике.

Ранее Госдеп США предписал вывезти ряд дипломатов из Израиля из-за угрозы безопасности.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп недоволен переговорами с Ираном.