$76.4790.32

Стало известно, куда пропали улики из дома Эпштейна

Алиса Селезнёва

Частный детектив Пол Лейвери по заданию адвоката убрал из особняка Джеффри Эпштейна улики перед обыском полиции, что могло повлиять на расследование дела в отношении скандально известного финансиста. Об этом со ссылкой на «файлы Эпштейна» сообщил телеканал ABC.

Напомним, что 30 января Министерство юстиции США завершило публикацию свыше трех млн страниц документов, а также более двух тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков из досье Эпштейна. В материалах были обнаружены упоминания ряда действующих и бывших политиков, бизнесменов, артистов, представителей королевских семей Европы.

По данным канала, переписка между адвокатами Эпштейна и частными детективами, а также ранее засекреченные судебные документы, свидетельствуют о том, что опальный финансист делал все возможное, чтобы скрыть потенциальные улики. В частности, нанятый Роем Блэком, адвокатом по уголовным делам, Пол Лейвери вынес из особняка Эпштейна улики, «менее чем за две недели до того, как полиция Палм-Бич провела там обыск».

«Лейвери изъял в том числе три компьютера, 29 телефонных справочников, трехстраничный список массажисток поблизости и по меньшей мере 10 фотографий обнаженных или полуобнаженных женщин», — отмечается в статье.

Телеканал указывает, что прокуроры, по всей видимости, так и не получили доступ к этим уликам, и это, возможно, позволило Эпштейну «избежать уголовного преследования и более десяти лет скрываться от правосудия».

Названо неожиданное последствие дела Эпштейна

При этом в отчете Управления профессиональной ответственности Минюста США за 2020 год, посвященном проблемам расследования по делу Эпштейна, был сделан вывод о том, что компьютеры содержали «потенциально критические» доказательства.

«Было очевидно, что Эпштейн не хотел, чтобы содержимое его компьютеров стало достоянием общественности», — утверждается в документе, который цитирует издание.

Первый арест Эпштейна за вовлечение несовершеннолетней в проституцию был произведен в июле 2006 года. В 2008 году финансист был приговорен к 18 месяцам тюрьмы, но вышел на свободу спустя 13 месяцев.

А в 2019 году Джеффри Эпштейн был арестован по обвинению в создании сети по торговле детьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и заключен под стражу. По официальной версии, он покончил с собой в тюрьме.