Стало известно, куда пропали улики из дома Эпштейна

Частный детектив Пол Лейвери по заданию адвоката убрал из особняка Джеффри Эпштейна улики перед обыском полиции, что могло повлиять на расследование дела в отношении скандально известного финансиста. Об этом со ссылкой на «файлы Эпштейна» сообщил телеканал ABC.

Напомним, что 30 января Министерство юстиции США завершило публикацию свыше трех млн страниц документов, а также более двух тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков из досье Эпштейна. В материалах были обнаружены упоминания ряда действующих и бывших политиков, бизнесменов, артистов, представителей королевских семей Европы.

По данным канала, переписка между адвокатами Эпштейна и частными детективами, а также ранее засекреченные судебные документы, свидетельствуют о том, что опальный финансист делал все возможное, чтобы скрыть потенциальные улики. В частности, нанятый Роем Блэком, адвокатом по уголовным делам, Пол Лейвери вынес из особняка Эпштейна улики, «менее чем за две недели до того, как полиция Палм-Бич провела там обыск».

«Лейвери изъял в том числе три компьютера, 29 телефонных справочников, трехстраничный список массажисток поблизости и по меньшей мере 10 фотографий обнаженных или полуобнаженных женщин», — отмечается в статье.

Телеканал указывает, что прокуроры, по всей видимости, так и не получили доступ к этим уликам, и это, возможно, позволило Эпштейну «избежать уголовного преследования и более десяти лет скрываться от правосудия».

При этом в отчете Управления профессиональной ответственности Минюста США за 2020 год, посвященном проблемам расследования по делу Эпштейна, был сделан вывод о том, что компьютеры содержали «потенциально критические» доказательства.

«Было очевидно, что Эпштейн не хотел, чтобы содержимое его компьютеров стало достоянием общественности», — утверждается в документе, который цитирует издание.

Первый арест Эпштейна за вовлечение несовершеннолетней в проституцию был произведен в июле 2006 года. В 2008 году финансист был приговорен к 18 месяцам тюрьмы, но вышел на свободу спустя 13 месяцев.

А в 2019 году Джеффри Эпштейн был арестован по обвинению в создании сети по торговле детьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и заключен под стражу. По официальной версии, он покончил с собой в тюрьме.