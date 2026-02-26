Politico: США рассматривают сценарий «обезглавливающего удара» по Ирану

Военные сценарии, рассматриваемые США против Ирана, почти наверняка будут нацелены на иранские ядерные объекты, в качестве цели также рассматривается высшее руководство Исламской Республики, пишет Politico.

В частности, речь может идти о нанесении удара по месту нахождения верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, сообщает издание.

Как утверждается, в числе возможных сценариев фигурирует так называемый «обезглавливающий удар».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс недавно отметил, что американские власти не отказываются от контактов с Ираном, но у них есть и альтернативные варианты действий.