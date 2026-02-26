Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в Женеву

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф снова прилетел в Швейцарию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международном аэропорту Женевы, его борт прибыл из Вашингтона.

В Женеве должен пройти третий раунд переговоров между представителями Ирана и США по ядерному досье. Ожидается, что делегацию Тегерана возглавит министр иностранных дел Аббас Арагчи. Делегацию Вашингтона возглавит Уиткофф.

Как сообщало РИА Новости, также в Женеве ожидается встреча спецпосланника США с секретарем совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Кроме того, в Швейцарию должен прибыть спецпредставитель РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Напомним, что на прошлой неделе Уиткофф также прилетал в Женеву для участия в трехсторонних переговорах по Украине. Тогда же проходил и второй раунд непрямых переговоров между представителями Ирана и США.