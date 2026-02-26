Передача ядерного оружия Украине будет означать для Запада поражение. Такое мнение выразили журналисты китайского портала Sohu.

Авторы материала отметили, что даже если Киев получит такое вооружение, он не сможет сформировать стратегическую силу сдерживания. В связи с этим Украина станет для России приоритетной целью для потенциального ядерного удара, считают журналисты.

Кроме того, при таком развитии событий существуют огромные риски для Великобритании и Франции. В статье указали, что при передаче Украине ядерного оружия будет утерян контроль за его распространением, и основной удар придется по Европе. Также неизвестно, как на подобную ситуацию отреагируют США и будут ли готовы нести ответственности за происходящее.

"Преодоление ядерного порога будет означать поражение не только для Украины, но и для всего Запада", — говорится в публикации.

24 февраля Служба внешней разведки России сообщила о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие. При этом появление у ВСУ подобного типа оружия хотят представить как результат собственных разработок Киева, указали в разведслужбе.

В Госдуме назвали намерения Парижа и Лондона вопиющим нарушением норм международного права, и предупредили, что ядерное вооружение Украины приведет к трагичной развязке украинского конфликта.